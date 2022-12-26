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CHP'de adaylık istifaları başladı! İşte ilk isimler

CHP'de milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanları için süre bugün doluyor. Şu ana kadar İzmir, Mersin, Bursa, Hakkari ve Malatya'nın da içinde olduğu 18 il başkanının istifası genel merkeze ulaştı

Giriş: 26.12.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP'de adaylık istifaları başladı! CHP milletvekili aday adayı olmak isteyen ilk isimler - Güncel haberler

CHP'de milletvekili aday adaylığı amacıyla istifa edecek il ve ilçe başkanlarına geçtiğimiz 22 Kasım'da yazı gönderildi. Adaylık düşünenlerin 5-26 Aralık tarihleri arasında istifa etmeleri istendi.

Bu süre zarfında birçok il ve ilçe başkanı genel merkezi ziyaret etti ve uzun görüşmeler gerçekleştirdi. Sürenin dolmasına saatler kala isimler netleşti. Buna göre toplam 18 il başkanının istifa mektubu genel merkeze ulaştı.

O il başkanları arasında İzmir, Bursa, Hakkari, Mersin, Malatya, Van, Edirne ve Tunceli il başkanları da yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Y&uuml;cel de istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de istifa etti

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ise adaylık başvurusu yapmadı.

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı. Yargı sürecinin sonuçlanmasının ardından da Kaftancıoğlu'nun siyasi geleceğinin belirleneceği ifade edilmişti.

İstifa eden CHP Karab&uuml;k İl Başkanı Abdullah &Ccedil;akır
İstifa eden CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır

CHP kaynakları milletvekilliği adaylığı için il veya ilçe belediye başkanlarının istifalarının ise söz konusu olmadığını ifade etti.

İstifa eden CHP &Ccedil;orum İl Başkanı Mehmet Tahtasız
İstifa eden CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız

İstifasını sunan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa &Ccedil;elik
İstifasını sunan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik

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