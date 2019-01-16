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Son dakika... CHP 70 adayını daha açıkladı

16.01.2019 - 17:23 | Güncelleme: Gündem
CHP

Son dakika... CHP'nin 70 belediye başkan adayı daha belli oldu

31 Mart yerel seçimler için geri sayım başlarken CHP 70 adayını daha netleştirdi...



CHP'de Diyarbakır Büyükşehir için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk belediye başkan adayı gösterildi.

İŞTE O ADAYLAR

    İlİlçe  Belde  Ad Soyad
AdıyamanBesniÇakırhüyükHüseyin Gürer
AksarayEskil Yakup Gök
AksarayMerkezTopakkayaBattal Akçay
AksarayMerkezBağlıkayaRecep Özkök
AksarayGülağaçSaratlıZeki Türker
AmasyaMerkez Arife Serpil Saraçoğlu
AmasyaTaşova Ömer Özalp
AntalyaKepez Murat Dinç
BalıkesirEdremit Selman Hasan Arslan
BalıkesirMarmara Yakup Aksu
BartınMerkez Mehmet Arslan
BartınAmasra Recai Çakır
BingölKarlıova Ahmet Karabulak
BingölMerkezIlıcalarAbdulmelik Kocihan
BingölMerkezSancakCevdat Keskin
BitlisGüroymak Mehmet Şefik Aysoy
BitlisHizan Servet Özdemir
BoluMengenGökçesuNiyazi Dedeoğlu
ÇankırıÇerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu
DenizliHonaz Yüksel Kepenek
DenizliBabadağ Ali Atlı
DiyarbakırBüyükşehir Veysi Aghan
DiyarbakırBağlar Hebun Kaplan
DiyarbakırBismil Selim Yılmaz
DiyarbakırKocaköy Muhyettin Çelik
ElazığPalu Adnan Karadağ
ErzincanÜzümlü Elif İnci Utlu
ErzincanÇayırlı Nihat Alptekin
ErzincanRefahiye Yavuz Dumanlı
ErzincanTercan Derya Kırdım
ErzincanKemah Ali Sin
Erzincanİliç Gökmen Yıldırım
GiresunEspiyeSoğukpınarMustafa Eyice
HakkariYüksekovaBüyükçiftlikKadri Zeydan
HakkariMerkezDurankayaNaci Erik
İzmirKemalpaşa Rıdvan Karakayalı
İzmirAliağa Özcan Durmaz
İzmirKınık Ahmet Özkan
İzmirÖdemiş Muhittin Cumhur Şener
KahramanmaraşEkinözü Fatih Vicdan
KarsMerkez Taner Toraman
KastamonuMerkez Mustafa Öztürk
KırıkkaleÇelebi Oktay Babadağ
KırıkkaleMerkezHacılarNecati Koyuncu
KonyaKulu Galip Polat
KütahyaSimav Gülcan Bütün
MersinAydıncık Abdullah Servili
MersinÇamlıyayla İslam Sarı
MuğlaYatağan Halil Arslan
MuğlaOrtaca Mehmet Sertkaya
MuğlaKöyceğiz Hüseyin Erol
MuşMerkezKonukbeklerFikret Güler
NevşehirMerkezNarRemziye Tok
NevşehirKozaklı Bülent Öcal
NevşehirHacıbektaş Arif Yoldaş Altıok
NiğdeMerkezAlayAhmet Demirbaş
NiğdeMerkezBağlamaGöksal Afşar
NiğdeMerkezKiledereYunus Karakaya
Orduİkizce Mustafa Kaynar
OrduAltınordu Birol Yılmaz
SivasDoğanşar Erdal Öztürk
ŞırnakSilopiBaşverimliSüleyman Bayrak
ŞırnakİdilKaralarEkrem Sağlam
TokatZile Şükrü Sargın
TrabzonÇaykara Hasan Düzgün
TrabzonTonya Şuaib Aydın
YalovaMerkezKadıköyTaner Ozan
YalovaÇınarcıkEsenköyHıdır Hanoğlu
YozgatBoğazlıyanSırçalıHacı Mustafa Dilek
YozgatBoğazlıyanOvakentArif Şahingöz

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