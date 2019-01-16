16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
31 Mart yerel seçimler için geri sayım başlarken CHP 70 adayını daha netleştirdi...
|İl
|İlçe
|Belde
|Ad Soyad
|Adıyaman
|Besni
|Çakırhüyük
|Hüseyin Gürer
|Aksaray
|Eskil
|Yakup Gök
|Aksaray
|Merkez
|Topakkaya
|Battal Akçay
|Aksaray
|Merkez
|Bağlıkaya
|Recep Özkök
|Aksaray
|Gülağaç
|Saratlı
|Zeki Türker
|Amasya
|Merkez
|Arife Serpil Saraçoğlu
|Amasya
|Taşova
|Ömer Özalp
|Antalya
|Kepez
|Murat Dinç
|Balıkesir
|Edremit
|Selman Hasan Arslan
|Balıkesir
|Marmara
|Yakup Aksu
|Bartın
|Merkez
|Mehmet Arslan
|Bartın
|Amasra
|Recai Çakır
|Bingöl
|Karlıova
|Ahmet Karabulak
|Bingöl
|Merkez
|Ilıcalar
|Abdulmelik Kocihan
|Bingöl
|Merkez
|Sancak
|Cevdat Keskin
|Bitlis
|Güroymak
|Mehmet Şefik Aysoy
|Bitlis
|Hizan
|Servet Özdemir
|Bolu
|Mengen
|Gökçesu
|Niyazi Dedeoğlu
|Çankırı
|Çerkeş
|Erdoğan Çubukçuoğlu
|Denizli
|Honaz
|Yüksel Kepenek
|Denizli
|Babadağ
|Ali Atlı
|Diyarbakır
|Büyükşehir
|Veysi Aghan
|Diyarbakır
|Bağlar
|Hebun Kaplan
|Diyarbakır
|Bismil
|Selim Yılmaz
|Diyarbakır
|Kocaköy
|Muhyettin Çelik
|Elazığ
|Palu
|Adnan Karadağ
|Erzincan
|Üzümlü
|Elif İnci Utlu
|Erzincan
|Çayırlı
|Nihat Alptekin
|Erzincan
|Refahiye
|Yavuz Dumanlı
|Erzincan
|Tercan
|Derya Kırdım
|Erzincan
|Kemah
|Ali Sin
|Erzincan
|İliç
|Gökmen Yıldırım
|Giresun
|Espiye
|Soğukpınar
|Mustafa Eyice
|Hakkari
|Yüksekova
|Büyükçiftlik
|Kadri Zeydan
|Hakkari
|Merkez
|Durankaya
|Naci Erik
|İzmir
|Kemalpaşa
|Rıdvan Karakayalı
|İzmir
|Aliağa
|Özcan Durmaz
|İzmir
|Kınık
|Ahmet Özkan
|İzmir
|Ödemiş
|Muhittin Cumhur Şener
|Kahramanmaraş
|Ekinözü
|Fatih Vicdan
|Kars
|Merkez
|Taner Toraman
|Kastamonu
|Merkez
|Mustafa Öztürk
|Kırıkkale
|Çelebi
|Oktay Babadağ
|Kırıkkale
|Merkez
|Hacılar
|Necati Koyuncu
|Konya
|Kulu
|Galip Polat
|Kütahya
|Simav
|Gülcan Bütün
|Mersin
|Aydıncık
|Abdullah Servili
|Mersin
|Çamlıyayla
|İslam Sarı
|Muğla
|Yatağan
|Halil Arslan
|Muğla
|Ortaca
|Mehmet Sertkaya
|Muğla
|Köyceğiz
|Hüseyin Erol
|Muş
|Merkez
|Konukbekler
|Fikret Güler
|Nevşehir
|Merkez
|Nar
|Remziye Tok
|Nevşehir
|Kozaklı
|Bülent Öcal
|Nevşehir
|Hacıbektaş
|Arif Yoldaş Altıok
|Niğde
|Merkez
|Alay
|Ahmet Demirbaş
|Niğde
|Merkez
|Bağlama
|Göksal Afşar
|Niğde
|Merkez
|Kiledere
|Yunus Karakaya
|Ordu
|İkizce
|Mustafa Kaynar
|Ordu
|Altınordu
|Birol Yılmaz
|Sivas
|Doğanşar
|Erdal Öztürk
|Şırnak
|Silopi
|Başverimli
|Süleyman Bayrak
|Şırnak
|İdil
|Karalar
|Ekrem Sağlam
|Tokat
|Zile
|Şükrü Sargın
|Trabzon
|Çaykara
|Hasan Düzgün
|Trabzon
|Tonya
|Şuaib Aydın
|Yalova
|Merkez
|Kadıköy
|Taner Ozan
|Yalova
|Çınarcık
|Esenköy
|Hıdır Hanoğlu
|Yozgat
|Boğazlıyan
|Sırçalı
|Hacı Mustafa Dilek
|Yozgat
|Boğazlıyan
|Ovakent
|Arif Şahingöz
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