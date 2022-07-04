Chicago'da silahlı saldırı... ABD Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri duyuldu... Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi...

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, konuyla ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Highland Parkta-Şikago bölgesi-4 Temmuz Bağımsızlık günü geçiş töreninde saldırı. Etkinlik iptal,vurulanlar var" ifadelerini kullandı.

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