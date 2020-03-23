Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid19 salgını (Koronavirüs) ile mücadelede büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanları, işlerini yapmayı güçleştirip hem kendilerini hem de hastaları riske atabilecek zorluklarla karşılaşmaya başladılar. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre gün geçtikçe artan vaka sayısı ve hastanelere yapılan başvurulardaki artış, bazı malzemelerin teminini zorlaştırıyor. Bu sorun üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri bir bildiri hazırlamış ve bunu paylaşarak, verilen sağlık hizmetinin aksamaması için tıbbi malzeme teminine ihtiyaç duyduklarına dikkat çekmişlerdi.

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CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BAĞIŞ İSTEĞİ

Açıklamada, Cerrahpaşalılardan, yolu Cerrahpaşa’dan geçmiş herkesten fakülte vakıf hesabına şartlı bağış yapmaları isteğinde bulunulmuş, açıklama kısmına, “CTF Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” açıklaması ile yapılacak bağışlar için hesap numarası verilmişti.

BAKANLIKTAN MALZEME YARDIMI

Cerrahpaşa’dan yetkililer, yardım talebinin kısa süre içinde sosyal medyada da yer bulması üzerine Sağlık Bakanlığı’nın duruma el koyarak Cerrahpaşa’ya malzeme yardımında bulunduğunu açıkladı. Bir yetkili konuyla ilgili olarak, “Hastanelerin genelinde cerrahi maske sıkıntısı yok. Bizim gibi üniversite hastanelerinde ise malzeme konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı doğru. Bu sıkıntıların giderilmesi için harekete geçen Sağlık Bakanlığı dün gece saat 21.00 civarında üniversitemize 50 bin adet cerrahi maske, bin adet N95 maske, bin adet tulum ve 100 adet el dezenfektanı gönderdi” açıklamasında bulundu.

N95 MASKE SAYIMIZ HALA YETERLİ DEĞİL

Yetkililer yapılan bu yardıma rağmen hastalarla birebir temasta olan (hastaya işlem yapan) doktor ve sağlık çalışanları için hayat kurtarıcı sayılan N95 maske sayısının hala yeterli olmadığını belirtiyor. Bir diğer sorunun da firmaların bu maskeleri fahiş fiyatla satmaları olduğuna dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın kendileri gibi peşin parayla malzeme alamayan hastanelere destek olmayı sürdüreceğini düşündüklerini, an itibarı ile çok ihtiyaç olmasa da en çok yüz koruyucu siper (çalışmalar sırasında yüzü korumak amacıyla kullanılan iş güvenliği malzemesi) bulmakta zorlandıklarını söyleyen yetkililer, “Elimizde olan kadarını dezenfekte ederek çok gerekli vakalarda kullanıyoruz” diyor.