        Son dakika: Çelik'ten Dilovası paylaşımı: Hukuki süreçleri takip edeceğiz

        Çelik'ten Dilovası paylaşımı: Hukuki süreçleri takip edeceğiz

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz." paylaşımında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 09.11.2025 - 11:30
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz."

        Yazı Boyutu
