Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:
Fransa kimi destekliyor? Darbeciyi, korsanı destekliyor. Fransa dürüst davranmıyor. Hafter'e silah vermediğini söylüyor. Parasını Abu Dabi veriyor, silahı Fransa. AB üyesi birçok ülke de bundan rahatsız. Pandemi sonrası AB fonlarını almak istiyorlar bundan dolayı sesini çıkaramıyorlar. Ama örneğin Malta, IRINI operasyonundan çekildi.
Biz Ruslarla ateşkes için çalışıyoruz. Durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Bütün bunları yapıcı bir şekilde yapıyoruz. Macron ve Macron'un yönetemediği Fransa, sömürgeci bir anlayışla, 2011'de Libya'yı bombalayıp terk ettiği gibi şimdi de çıkarcı bir anlayışla Libya'da bulunuyor. Önce dürüst ve şeffaf olsunlar sonra Türkiye'yi eleştirsinler. Türkiye'ye saldırmanın iç siyasette bir karşılığı olmadığını gördü, umarım bundan da ders alır.
Szijjarto'nun sözlerinden satır başları:
AB'nin Türkiye'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz."
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