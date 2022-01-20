Çatıda feci yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

DHA

İlçede bulunan 3 katlı binanın çatısında, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, binanın çatı katında yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi alevlerin arasında kaldı.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yabancı uyruklu kişiyi çatı katında ölü halde buldu. Yangında can veren kişinin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİNADA YAŞAYAN İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının ardından inceleme başlatan polis ekipleri, yanan binadan çıktıktan sonra kaçtıkları öğrenilen yabancı uyruklu kişilerden ikisini yakalayarak gözaltına aldı.

BİNADAN ÇIKTIKLARI ANLAR KAMERADA

Yangında hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişi ile yaşadıkları öğrenilen yabancı uyrukluların yangın sırasında binayı terk ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yabancı uyrukluların bazılarının pijamalı halde, ayakkabıları elinde yalın ayak şekilde binadan çıktıkları görülüyor. Olay yerinde bir süre bekleyen kişilerin cep telefonlarıyla video çektikleri, daha sonra uzaklaştıkları görülüyor.