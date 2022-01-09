Canlı yayında skandal: 2 kişi tutuklandı

İHA

Bursa İnegöl'de İnstagram uygulaması üzerinden canlı yayın yapan biri kadın 2 kişi, canlı yayında uyuşturucu madde kullanmaya başladılar. Yayını izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Canlı yayının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 2 şahsın peşine düştüler.

Narkotik ekipleri, Azra S.(19) ve Emre S.(23)'yi yakalayarak gözaltına aldılar.

Üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sorgulamanın ardından 2 şahıs, Uyuşturucu kullanımına özendirme suçundan Adliyeye sevk edildiler. Emre S.'nin Uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise uyuşturucu kullanmadan 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.