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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında

        Çanakkale'deki orman yangınından etkilenen iki köy dronla görüntülendi

        Türkiye bir kez daha büyük bir orman yangını ile karşı karşıya kaldı. Çanakkale'de çıkan yangın ikinci gününe girdi. Bugün ise alevlerin etkilediği köylerden yeni görüntüler geldi. İki köyün de dumanlar tarafında sarıldığı dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:27 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:27
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          Çanakkale'den dün başlayan ve 24 saati aşkın süredir devam eden orman yangını bazı köylerde de etkili oldu.

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          AA'da yer alan habere göre Damyeri mevkisinde dün başlayan ve 15 kilometrelik hat boyunca etkili olan yangının kontrol altına alınması için 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi, yaklaşık 2 bin 700 personelle yoğun çalışma yürütülüyor.

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          Yangın nedeniyle tahliye edilen köylerden Ulupınar'da 5, Yağcılar'da 4 ev ile bazı ahırlar hasar gördü.

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          Ekiplerin yardımıyla çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tahliye edildiği köylerde, bazı hayvanlar telef oldu.

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          Ulupınar ve Yağcılar'da yangının etkileri, AA ekibince dronla görüntülendi.

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          Bu arada, Ulupınar ile Saraycık köyleri arasındaki ormanlık alanda ise yangınla mücadele çalışması sürüyor.

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        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Haberi Görüntüle
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