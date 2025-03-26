Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Can Ataklı hakkında soruşturma | Son dakika haberleri

        Can Ataklı hakkında soruşturma

        Gazeteci Can Ataklı hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Can Ataklı hakkında soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Mart'ta sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında harekete geçti.

        Başsavcılık, Ataklı hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        İBB başkan vekili bugün belli oluyor
        İBB başkan vekili bugün belli oluyor
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Habertürk Anasayfa