Can Ataklı hakkında soruşturma
Gazeteci Can Ataklı hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma açıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Mart'ta sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında harekete geçti.
Başsavcılık, Ataklı hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.