İstanbul'da, Beyoğlu Karaköy’de bulunan Yeraltı Camii'nde, 27 Temmuz Cumartesi günü insana "pes" dedirten bir hırsızlık meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namazını kıldıktan sonra cami içerisinde uyuyan bir vatandaşın cep telefonu, cami cemaatinden biriymiş gibi yanına gelen hırsız tarafından çalındı.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İHA'da yer alan habere göre vatandaş, uyandıktan sonra telefonunun yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.