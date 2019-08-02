Haberler Gündem Son dakika... Kocasını öyle bir nedenle bıçakladı ki! - Haberler Son dakika... Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı! Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, R.Y.(24) maddi zorluklar yaşadıklarını çalışması gerektiğini söyleyen eşi Serkan Y.'yi kolundan bıçakladı. Serkan Y., hastaneye kaldırılırken eşi R.Y., polis tarafından gözaltına alındı Gündem













Son dakika... Kocasını öyle bir nedenle bıçakladı ki! - Haberler

/son-dakika-calismasini-isteyen-kocasini-bicakladi-haberler-2509855