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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Çalışan emekliye ikramiye son dakika açıklaması: Çalışan emekliye ikramiye var mı, verilecek mi? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:04
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        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

        Söz konusu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

        Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5.000 TL ödeme yapıldı. Ödemeler 11 Kasım'da yapılmaya başlanırken çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

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