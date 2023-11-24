Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.
Söz konusu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5.000 TL ödeme yapıldı. Ödemeler 11 Kasım'da yapılmaya başlanırken çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.