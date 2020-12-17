Çaldıkları otomobil sonları oldu!

İHA

Samsun'da çalıntı otomobilin karıştığı ve 2 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsü 3 ay sonra tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

REFÜJE ÇARPIP 30 METRE SÜRÜKLENMİŞLERDİ

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 18 Eylül'de saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Yunus K. (18) idaresindeki 55 AEC 469 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp 30 metre sürüklendi.

ARAÇTA BULUNAN BULUNAN 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araç sürücüsü ile aynı araçta bulunan Serdar C.K. (20),Murat B. ve Yunus E.K. (18) yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yunus E.K. hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı Serdar C.K. da kazadan 20 gün sonra tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

3 AY SONRA SÜRÜCÜ GENÇ DE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Yunus K. ise, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Kazadan 3 ay sonra gelen ölümle birlikte çalıntı otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

TAMİRHANEDEN ÇALMIŞLAR

Polis yaptığı araştırma sonucu kaza yapan aracın Hülya T. adlı kadına ait olduğunu, söz konusu aracın Fethi E.'ye ait oto tamircisine tamir için bırakıldığını ve aracın buradan çalındığını tespit etti. Fethi E.'nin de hırsızlık olayıyla ilgili şikâyette bulunduğu öğrenildi.