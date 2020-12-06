Çiftçileri isyan ettiren görüntü!

Bursa'da, Uludağ'dan gelen sularla beslenen dereler, iddiaya göre, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki fabrikaların arıtmadan saldığı kimyasal sularla kırmızıya boyandı. Bu derelerden akan suyla ürünlerini sulayan köylüler ise duruma isyan etti.
Yıldırım'a bağlı Samanlı Mahallesi'nden geçen derelere fabrikaların giderleri bağlandı. İddiaya göre, fabrikalarda kullanılan sular hiç bir arıtma yapılmadan derelere tahliye ediliyor. Dereye salınan kırmızı renkteki su görenlerin tepkisini çekiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve çevreciler yetkililerin bu duruma müdahale etmesini istiyor.
'İÇİLEBİLİR RAPORU VERENLER İÇERSE BİZ DE İÇMEYE HAZIRIZ'
Samanlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan vatandaşlar, "Bu su Gürsu arıtma tesisinden geliyor. Fabrikaların toplamış olduğu su arıtma tesisinde toplanıyor. Gördüğünüz gibi ne kadar arıtıldığı ortada. Yetkililer bu suya içilebilir raporu veriyorlarmış. Bu suya içilebilir raporu verenler içerse biz de içmeye hazırız. Bundan 20 gün önce bu su böyle akmıyordu. Bu suyla biz sebze ve meyve suluyoruz. Sulamak mecburiyetinde kalıyoruz" dedi.
'FABRİKALAR SULARINI OLDUĞU GİBİ BURAYA TAHLİYE EDİYOR'
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, şunları söyledi: "Samanlı'dan Deli çay geçiyor. Bu çay Nilüfer deresiyle buluşup Marmara denizine doğru yolculuğa gidiyor. Bu çayda canlıların olması gerekirken, artık elinizi soksanız eliniz yara içinde çıkar ve hasta olursunuz. Çevredeki fabrikalar sularını buraya olduğu gibi tahliye ediyor. Su şu an kırmızı ve sıcak akmakta.
BU BİR SUÇTUR, YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ
Fabrikalar tarafından işlenmiş bir suyun bu dereye boşaltıldığını görüyoruz. Burada Bursa ovasının üzerinde duruyoruz. Burasının koruma altında olması gerekir. Çevredeki geçici ruhsatlarla faaliyet gösteren veya ruhsatları olmayan fabrikaların bu bölgeye saldıkları kirli sularla derelerimiz kirleniyor. Bu bir suçtur, burada yetkilileri göreve çağırıyoruz. Su varlıklarımızı bir kaç kontrolsüz fabrikanın kirletmesine ve yok etmesine izin verilmemeli. Burada karar vericilerin, denetleyici mekanizmaların bu fabrikaları 7-24 denetlemeleri gerekir."
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