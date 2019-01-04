Trabzonspor'da bir süredir kadro dışı olan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi resmiyet kazandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada ise Beşiktaş'ın Trabzonspor'a, sözleşme fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 lira ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bordo-mavililer ile Burak Yılmaz arasındaki 6 Ağustos 2017 başlangıç, 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan fesih anlaşması ile Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından 450 bin euro indirim yapılarak 1 milyon 705 bin avro olarak uzlaşılmış, uzlaşılan bu tutarın 6,25 kur üzerinden 10 milyon 656 bin lira olarak sabitlenerek Ağustos 2019, Aralık 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."