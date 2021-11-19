Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişlerine çağrıldı

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yapılan görüşmede, Bulgaristan'daki seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddiaları reddedildi.

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