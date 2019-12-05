05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün okullar tatil mi? 5 Aralık 2019 Perşembe günü okullarda kar tatili olan iller hangileri? Öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. Ankara, Eskişehir, Sivas, Erzincan, Hakkari, Muş, Malatya, Kayseri illerinde okullar bugün ve yarın tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...
OKULLAR TATİL Mİ?
Kış ayının gelmesi ile birlikte soğuk hava ve kar yağışı ülkemizin bazı illerinde daha yoğun geçiyor. Özellikle Ankara, Eskişehir, Sivas, Edirne, Kayseri, Malatya başta olmak üzere pek çok şehirde öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak henüz bugün için herhangi bir şehirde okullar tatil ilan edilmedi. Konu ile ilgili detaylı bilgi geldikçe ayrıntılar haberimizde yer alacak.
5 ARALIK 2019 PERŞEMBE HAVA DURUMU
Yurdun Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8
Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı - 1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 6
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