Son dakika... Bu nasıl acı! 11 yaşındaydı! Duvar bir anda çöktü! - Haberler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde edinilen bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Taşönü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan taş örülü duvar, henüz belirlenemeyen nedenle dibinde oyun oynayan 11 yaşındaki Recep Kurt'un üzerine çöktü. Ağır yaralanan Kurt, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Recep Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.