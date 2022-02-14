Bu kez de kediye şiddet! Tekmeleyip havaya fırlattı

Son dakika: Bu kez de kediye şiddet! Tekmeleyip havaya fırlattı

DHA

Korkunç olay gece yarısı yaşandı. Kaldırımda yürüyen iki kişiden biri, arkalarından gelen bir kedinin önlerine geçtiğini fark etti.

DHA'nın haberine göre, sokak kedisi tam önüne geldiğinde tekme atınca, kedi iki metre havaya fırlayıp düştü.

KORKARAK UZAKLAŞTI

Bu sırada sokak kedisi, korkarak uzaklaştı. Kim olduğu bilinmeyen kişinin kediye uyguladığı şiddet bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kedinin yaşadığı 'tekmeli' şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.