Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara,İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Bilecik, Kırklareli çevreleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Akdeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m2) olması, Toroslar Mevkii ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Akdeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m2) olması, Toroslar Mevkii ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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