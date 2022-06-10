'Bu hafta sonu yağmurdan kaçış yok'

"Baharın yaza döndüğü bugünlerde Anadolu’da ve özellikle Ankara çevresinde, Ege’nin kıyıdan uzak merkezlerinde, Doğu Anadolu'da kuvvetli yağmurlar gördük, Ankara’da ve Erzincan’da şehir selleri yaşadık. Su, kısa sürede bulutları terk edip yere indiğinde karşılaştığı beton, asfalt ve geçirimsiz her yüzeyin üstünde birikti" diyen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu hava durumu yine gündem olabilir, İstanbul bu sabah erken saatlerden itibaren yağmurlu havanın etkisine girecek. Bu yağmurlar İstanbul’da öğle saatleri gök gürültülü, sabah saatleri ise daha sakin yağabilir. Bugün güne erken başlıyorsanız şemsiyenizi ya da yağmurluğunuzu alın.

Bugün öğle, yağışlara artık gök gürültüsü eşlik edecek. Düzce, Bolu, Karabük, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Muğla üzerinde, yer yer dolu yağışları ve kuvvetli yağmur geçişleri bekliyoruz.

Karadeniz genelinde ve Akdeniz’in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar akşam yaklaştıkça görülecek, yağmurların genellikle 1-2 saat süreyle ıslatıp geçmesini bekliyoruz ancak o geçiş bile bir caddenin göle dönmesine yetebiliyor. Yağmur geçişlerinin ardından ferahlığın ve temiz havanın tadını çıkarırız umarım.

İstanbul’da Boğaziçi’nin güneyi ve Avrupa yakası bugün yağmurdan daha az etkilenir.

Pazar sabahı Marmara’da ve Karadeniz’de yağmurla başlayacak. Yaz başında düğün dernek faaliyetleri, türlü açık hava etkinlikleri yapılırken yağan yağmurlar şehrin makyajını bu hafta sonu akıtır. Püf noktası olarak akşam ve gece havanın daha kuru olacağını aklımızda bulundurabiliriz.

Pazartesi İstanbul ve yakın çevresi yağışlı havanın etkisinden çıkıyor fakat Anadolu’da 3-4 gün daha aralıklı yağmurlu saatlerimiz olacak."

Not: Yaz yağmurları bazen tahminlerdeki gibi gerçekleşmeyebilir. Güneşin karaları ısıtması ve büyük enerji girdisi, artık ısınan denizlerimizden su moleküllerinin daha hızlı buharlaşma isteği gibi faktörler var. Belki de şu an bakınca yağmurlu görünen ilçenize yağmur hiç uğramayabilir. (Ya da yakınlarınızdan geçebilir)

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