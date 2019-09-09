Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre kadına şiddetin son adresi İstanbul oldu. Her şey, 23 yaşındaki bir genç kız olan C.G'nin, sosyal medya hesabından, annesinin ve 15 yaşındaki erkek kardeşinin, babası S.G. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını duyurmasıyla başladı. C.G., yaptığı paylaşımda, "Annemi kaybetmek istemiyorum. Durumu ağır. Bizler de yaralıyız. O adam bir daha gelse kendimizi koruyabilecek durumda değiliz. Bu adamın cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.

Boşandığı eşini hastanenin acilinde bıçakladığı iddia edilen S.G.

"BARDAĞI KARDEŞİMİN KAFASINDA KIRDI"

Habertürk'ün ulaştığı, can güvenliklerinin olmadığını belirten C.G., ailece yaşadıkları kan donduran dehşeti şöyle anlattı: "Annemin 7 yıl önce boşandığı babam 6 Eylül Cuma gününün akşamı evin önüne geldi ve su içmek istediğini söyledi. Babam sarhoştu ve kardeşim B.G. de bir bardak su alıp aşağı indirdi. Kardeşim suyu verirken bardağı kardeşimin kafasına geçirdi. Kardeşimin parmaklarının kesilmesi üzerine hemen annemle birlikte onu Toplum Tıp Merkezi'nin acil servisine götürdük.

Babası tarafından başında bardak kırılan 15 yaşındaki B.G.'nin eli, cam kırıklarıyla kesildi.

"BENİ YUMRUKLAYIP, ANNEMİ BIÇAKLADI"

Babam bunun üzerine peşimizden geldi. Ben kendisine, şu an konuşacak durumda olmadığımızı, tatsızlık çıkmaması için gitmesini söyledim. Bunun üzerine beni yumruklamaya başladı. Bunun üzerine acil odasından annem çıkınca, babam cebinden bıçağı çıkardı ve annemin karnına sapladı. Ben araya girince bana da bıçağı salladı. Sonra biz üçümüz boğuşurken yere düştük.

"KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİ HASTANE SİLDİ"

Hastanede polis ve güvenlik görevlisi yoktu. Ama yaşanan olayın kamera görüntüleri vardı ve bu 10 dakikalık görüntü hastane yönetimi tarafından sildirildi. Bununla ilgili olarak emniyete yaptığımız başvurunun ardından, saat 01.12-01.22 arasında görüntülerin olmadığı bilgisi bize verildi. O gece yaşanan boğuşmanın ardından ise onu yorup etkisiz hale getirdik ve sonra komşularımız da hastaneye geldi. Ben, annem ve kardeşimi kaldırıp acil odasına soktum, daha sonra ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürdüler.

Hastanede eski eşi S.G. tarafından bıçaklanan M.A.'nın tedavisi sürüyor.

"ANNEMİN, HÂLÂ HAYATİ RİSKİ VAR"

Annem 4 gündür gözetim altında, yarası çok derin. Hiçbir şey yiyip içemiyor su dahi yasak, serumla besleniyor. Ameliyat ihtimali ve iç kanama riski var. Bu adam yani babam olacak kişi S.G., Sultangazi Gazi Mahallesi'nde yaşıyor. Daha önce de defalarca annemi yaraladı, şiddet uyguladı; insanları büyük miktarlarda dolandırdı. O adamlar da bizi arayıp uzun süre tehdit etti.

"UZAKLAŞTIRMA VE EV HAPSİ VARDI"

Annemi kaybetmek istemiyorum. O adam bir daha gelse kendimizi koruyabilecek durumda değiliz. Bu adamın artık cezasını çekmesini istiyoruz. Bu adam bir çok suçtan dosyası olan bir adam. Uzaklaştırma kararı ve ev hapsi kararına rağmen bize bunları yaşattı. Akşam 21.00'den sabah 07.00'ye evden çıkamayacaktı ama gece 01.00'de annemi ve bizleri öldürmeye teşebbüs etti.

"BABAM, ANNEMİ ÖLDÜRMESİN"

Önceki gece yine serbest bırakıldı. Can güvenliğimiz yok. Birçok evlat gibi ben de, kardeşim de annesiz kalmak istemiyoruz. Annemi kaybetmek istemiyorum. Durumu ağır. Bizler de yaralıyız. Annemin, Emine Bulut gibi öldürülmesini istemiyorum. Ne olur bize yardım edin."