Baharın gelmesiyle açan rengarenk çiçekler doğaya güzellik katıyor. Beyşehir'de de mayıs ve haziran aylarında açan şakayık çiçeği de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altındaki bitkiler arasında yerini alıyor. Koruma altında olduğu için de çiçeği koparan veya zarar verene 60 bin 163 TL para cezası uygulanıyor.
SADECE 10 GÜN YAŞIYOR
DHA'da yer alan habere göre şakayık çiçeğinin halk arasında 'ayı gülü' olarak bilindiğini belirten Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Mustafa Büyükkafalı, çiçeğin 10 günlük yaşam süresi olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Ayı gülleri mayıs ayının başlarından itibaren sıcaklığa göre çıkan ömrü çok kısa çiçeklerdir. Yaklaşık 10 günlük yaşama süresi vardır. Türkiye´de 6 çeşidi bulunmaktadır. En önemlileri burada Toros Dağlarında olduğu için 1100 metrede çıkan çiçeklerdir. Koparılması yasak olan bir bitki, ama yılda 1 defa etkinlik yaparak, katılanlara çiçeği tanıtıyoruz. Koruma altında ve koparılması yasak olduğu için yerini pek söylemek istemiyoruz. Koparıldığında veya zarar verildiğinde 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.''
İLAÇ, KOZMETİK VE BOYA SANAYİNDE KULLANILIYOR
Çiçeğin ilaç sanayide kullanıldığını da belirten Büyükkafalı, ''Ayı Gülü çok nadir yetişen ve ömrünün kısa olması sebebiyle kökündeki ve bitkisindeki özelliklerinden dolayı, ilaç sanayi, boya için endüstri sanayi, parfüm ve kozmetikte kullanılabiliyor. Akciğer, epilepsi ve kanamalı hastaları da iyi geldiği düşüncesiyle, o hastalar tarafından da tercih ediliyor'' dedi.
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