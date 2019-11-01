01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Ümraniye'de geçen yıl ağustos ayında Hamdi Sevim, boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim'i defalarca bıçaklamıştı. "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından yargılanan Hamdi Sevim'in duruşmasına, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Sevim ile taraf avukatları katıldı.
"BARIŞMAK İÇİN YANINA GİTTİM"
AA'da yer alan habere göre duruşmada son savunması sorulan sanık Sevim, eşiyle 2002 yılında birbirlerini severek evlendiklerini anlatarak, "2004 yılında eşim beni terk etti. Daha sonra eşimle tekrar barıştık ancak huzurumuzu bozmak için ellerinden geleni yaptılar. 2016 yılında eşim tekrar evi terk etti. Diyarbakır'a gelip çocukları üzerime attı. Ben babasını aradığımda eşimi çok sevdiğimi ve boşanmak istemediğimi söyledim. 5 gün sonra gittim, elini öptüm. Beni affettiğini söyledi. Planlı bir hareketim yoktu. Ben barışmak için eşimin yanına gittim" diye konuştu.
CEZAİ İNDİRİM UYGULANMADI
Sanık avukatı Canan Tamtürk ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunarak, müvekkilinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hamdi Sevim'i "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile suç işleme hususundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezada indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
"TEHDİT" SUÇUNDAN DA 1 YIL 4 AY
Mahkeme heyeti, sanık Sevim'i "tehdit" suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum ederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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