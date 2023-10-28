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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: "Bordo bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzüne nakşetti

        "Bordo bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzüne nakşetti

        Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki "bordo bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptıkları uçak atlayışı sonrası gökyüzünde birbirlerine kenetlenerek "100" rakamını oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:56
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        Bordo Bereliler'den gökyüzünde "100"
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        Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin bağrından doğan, her türlü görevi korkusuzca ve profesyonelce yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını gökyüzüne nakşeden gösteri uçuşu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Paylaşımda, "bordo bereli" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin uçak atlayışı sonrasında birbirlerine kenetlenerek gökyüzünde "100" sayısını oluşturduğu anların görüntüsü de yer aldı.

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        #bordo bereliler
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