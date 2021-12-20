Doğa yürüyüşüne çıktılar! Korkunç olay!

İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, edinilen bilgiye göre Sülüklü Göl Tabiat Parkı’na hafta sonu tatili için gelen Hüseyin Fırat (55) ve Ferdi Fırat’ın (39), doğa yürüyüşü yaptıkları sırada kopan ağaç parçası üzerlerine düştü.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaç parçasının altından yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Fırat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferdi Fırat’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.