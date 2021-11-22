Boğarak öldürmüştü! Cezaevinde korkunç son!

Samsun'un Bafra ilçesinde edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak’ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi dört gün önce telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

İHA'da yer alan habere göre kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir kişiyi tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20’de evden çıkan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami Işık'ı (57) çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

İddiaya göre, gözaltına alınan şüpheli, gönül ilişkisi yaşadığı 44 yaşındaki kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Katil zanlısı Nami Işık, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı Nami Işık’ın, bir süre önce birahanede tanıştığı Songül Değirmenci ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.

Katil zanlısı Nami Işık (57), kaldığı Bafra Cezaevi'ndeki koğuşta bu sabaha karşı çarşafla asılı halde bulundu. Nami Işık’ın cesedi cezaevinden alınarak Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.