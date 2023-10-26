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Bodrum’u besleyen Mumcular ve Geyik Barajı kuraklık nedeniyle sıfırı tüketti, iki barajda da tek damla su kalmadı.

Türkiye’nin gözbebeği Bodrum’da kuyu suyuna geçildi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MUSKİ) Bodrum’a açtığı kuyulardan şebekeye su veriliyor. Tabii kesinti yapılıyor. Şebekeye ancak günde 5-6 saat su verilebiliyor. Peki ne olacak? Bodrum’u ne bekliyor? Bu soruları hem Bodrum Belediyesi’ne hem de MUSKİ’ye sordum.

"20-25 GÜNE KRİZİ ÇÖZECEĞİZ" Bodrum Belediyesi, ‘MUSKİ’nin açtığı kuyulardan verilen suyun dışında bizim de 5 kuyumuz var ve belediye olarak tankerlerle depolara su ulaştırıyoruz. Son 1.5 ayda 2700 haneye 7 bin ton su dağıttık’ dedi. REKLAM

MUSKİ ise, ‘Bodrum’da toplam 121 kuyu var. Şu son dönemlerde 11-12 kuyu açtık ve çalışmamız da devam ediyor. Bu kuyulardan şebekeye su veriliyor. Bodrum’a su sağlamak için çalışmalarımız yürüyor. 20-25 gün içinde krizi çözmeyi planlıyoruz’ dedi. Fotoğraflar: İHA