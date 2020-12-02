Teknolojinin geçirdiği dönüşümle birlikte internet ve internet yayıncılığı hayatımızın içinde bir yere sahip oldu. Türkiye'nin dijital yayın platformlarından Blu TV, bu hafta sonu uygulanmaya başlayacak sokağa çıkma yasağı için kullanıcılara bir jest yaptı. Blu TV hafta sonu ücretsiz mi? BLU TV Orijinal dizileri ve filmleri nelerdir?

BLU TV HAFTA SONU ÜCRETSİZ Mİ?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital yayın platformları gelişmeye devam ediyor. 2015 yılından beri gerçek zamanlı veri akışı ve video on demand aracılığıyla internet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı BLU TV'ye, bilgisayar, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor. Blu TV, canlı televizyon yayınlarının yanı sıra film, dizi, spor, yaşam ve yetişkin türlerinde yerli ve yabancı içerikler sunuyor.

BLU TV resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım kullanıcılar arasında gündem oldu. Blu TV, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca ücretsiz izleneceğini duyurdu.

BLU TV ORİJİNAL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

BluTV'nin ilk orijinal internet dizisi 2017 tarihli Masum adlı yapımdır. BluTV'nin diğer orijinal yapımları şunlardır:

Sıfır Bir (2017-2019)

Sahipli (2017)

7 Yüz (2017)

Bartu Ben (2018)

Yaşamayanlar (2018)

Dudullu Postası (2018)

Bozkır (2018-2019)

Behzat Ç. (2019-2020)

Aynen Aynen (2019)

Sokağın Çocukları (2020)

Alef (2020)

Çıplak (2020)

Saygı (2020)

Yarım Kalan Aşklar (2020)