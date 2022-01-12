Bisikletli Oğuzhan'ın ölümünde karar çıktı!

Bisikletli Oğuzhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis cezası
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki bisikletli Oğuzhan Kemçin'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Mestan Göksal ile 3 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Korkunç olayda Göksal'a iyi hal indirimi uygulanmadan, alkollü araç kullanarak taksirle ölüme neden olmaktan 6 yıl hapis cezası verildi. Diğer 4 sanık ise beraat etti
Kaza, geçen yıl 7 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, Muğla- Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mestan Göksal yönetimindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Oğuzhan Kemçin'in kullandığı bisiklete çarptı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
DHA'nın haberine göre, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Kemçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemçin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırılırken, 1.79 promil alkollü olan sürücü Göksal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YARDIM ETMEK YERİNE DAYISININ EVİNE GİTTİ
Kaza sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, Mestan Göksal'ın, ağır yaralı Oğuzhan Kemçin'e yardım etmek yerine, 500 metre ilerideki dayısı Yeniköy Muhtarı Bayram Güner'in evine gittiği, ikilinin daha sonra yürüyerek olay yerine geldiğini belirledi. Tekrar eve dönen dayı ve yeğenin, bu kez aile yakınlarıyla birlikte olay yerine gidip eve geri döndükleri, üçüncü kez olay yerine gittiklerinde ise bölgede devriye gezen polis, kendilerini görüp durunca Oğuzhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
'KAÇMAYA YELTENMEDİM'
Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü Mestan Göksal, babası Hasan, annesi Fatma Göksal, anneannesi Fatma Güler ile dayısı Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güler hakkında 'taksirle ölüme neden' olma suçundan dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması Muğla 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya sanık Mestan Göksal, tutuklu bulunduğu Düğerek Cezaevi'nden SEBGİS ile katıldı. Kemçin'in babası Özay Kemçin, annesi Ayşe Kemçin, ağabeyi Hüseyin Kemçin, tutuksuz sanıklardan anne Fatma Göksal ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.
Yoklamayla başlayan duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurulu'ndan gelen rapor okundu. Raporda "Kemçin'in ölümüne yol açan yaralanmanın medüller şok nedeniyle ani ölüme yol açan beyin sapı yaralanması olduğu dikkate alındığında kazadan hemen sonra, bildirilmesi ve erken müdahale edilmesi durumunda da bir değişiklik beklenmediği" ifadeleri yer aldı.
Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal, "Böyle bir olayın meydana gelmesini istemezdim. Bir karıncayı bile incitmedim. Kaçmaya dahi yeltenmedim, delilleri karartma gibi bir niyetim yoktu. Takdir mahkemenindir" dedi.
'CEZA YETERSİZ'
Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Göksal'a, iyi hal indirimi uygulanmadan alkollü olduğu ve taksirle ölüme neden olmaktan 6 yıl hapis cezası verdi. Diğer 4 sanık ise beraat etti.
Duruşma sonrası açıklama yapan Kemçin'in ailesinin avukatı Sercan Avcı, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvuracaklarını belirtip, "Sanığın 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ceza bize göre düşük. Bu yönde istinafa gerekli başvurumuzu yapacağız" diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Haberler: Bisikletli Oğuzhan'ın ölümünde karar çıktı!/son-dakika-bisikletli-oguzhan-in-olumunde-karar-cikti-3312075
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