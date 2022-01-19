Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli!

Kar tatili olan iller 19 Ocak 2022! Son dakika haberi: Kar tatili olan il ve ilçerler - Resmi açıklama

AA

Soğuk hava ve yoğun kar yağışı, kelimenin tam anlamıyla Türkiye'yi sardı. Yurdun batısından doğusuna uzanan beyaz örtü nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. İşte yurt genelinde son durum...

BURSA'NIN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Bursa´nın yüksek kesimleri ile İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle İnegöl, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde buzlanma nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün ara verildi.

MARDİN'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

AA'da yer alan son dakika haberine göre Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

ADANA'NIN 6 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Adana'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

KASTAMONU VE 17 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

AA'da yer alan son dakika haberine göre Kastamonu'nun 19 ilçesinin 17'sinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devrekani, Doğanyurt, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay, Küre, Cide ve Daday ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Öte yandan kent merkezinde de eğitime bir gün ara verilmişti.

DENİZLİ'DE 11 İLÇEDE EĞİTİM DURDU

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Denizli'de yoğun kar nedeniyle Çameli, Babadağ ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

TOKAT'IN 5 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Almus, Başçiftlik, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Tokat Merkez, Erbaa, Turhal, Zile, Artova, Pazar, Sulusaray ilçelerine bağlı köy ve kasaba okulları ile taşıma kapsamında olan öğrenciler için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi.

MUŞ'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

AA'daki son dakika haberine göre Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu, sis, don ve çığ uyarısı yapıldığı belirtildi. Bu nedenlerden dolayı 19 Ocak Çarşamba il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK'TE KAR TATİLİ VERİLDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre Karabük merkez ve ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

GİRESUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Giresun’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde bulunan 16 ilçede taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

KARS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin bugün tatil edildiği belirtildi.

KARAMAN VE 2 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Karaman'da kent merkezi ile Ermenek ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumları çalışanları da idari izinli sayılacak.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiği bildirildi.

ERZİNCAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Mersin’in Silifke ilçesinde bazı okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

HATAY'DA EĞİTİME KAR TATİLİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Hatay Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

ERZURUM'UN MERKEZ İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA

AA'da yer alan son dakika haberine göre Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de okullar bir gün tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli ise yarın idari izinli sayılacak.

KAYSERİ'DE KAR TATİLİ

Kayseri ve ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Vali Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu'da eğitime ara verildiğini belirtti.

IĞDIR'DA KARLA GELEN TATİL

AA'da yer alan son dakika haberine göre Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak. Kentte gece başlayıp sabaha kadar süren kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Bu nedenle Tuzluca ilçesindeki tüm okullar ile kent merkezine bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.

SİİRT'TE EĞİTİME KAR FRENİ

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve tüm ilçelerde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

İHA'daki son dakika haberine göre Eskişehir’in İnönü ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.