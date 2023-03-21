"Biraz ısındıktan sonra kışın son selamları"

Bugün ülke genelinde bulutların azaldığı, parçalı bulutlu ve açık bir gün oluyor. Güneşin değdiği yerde artık ısınmayı hissediyoruz. Su kaynakları, barajlar geçtiğimiz günlerin yağmurlarıyla biraz olsun canlandı. Şimdilik Marmara Bölgesinde tamamen kurumuş baraj kalmadı, ancak ortalama doluluk oranları yüzde 50'nin üzerinde olan büyük bir baraj da yok. Geçirdiğimiz kurak günlerin arasına karışan mart yağmurlarıyla su seviyelerinde düşüş yavaşlıyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri yağmurlu saatler var ama yağış İzmir-Balıkesir-Eskişehir-Düzce arasında orta kuvvette, İstanbul'da ise zayıf geçecek görünüyor.