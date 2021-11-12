Bir koca vahşeti daha! Eşini minibüsle ezdi

SON DAKİKA: Bir koca vahşeti daha! Eşini minibüsle böyle ezdi - Ordu haberleri

İHA

Ordu'nun Korgan ilçesinde taksi şoförü İbrahim P., ayrılmak üzere olduğu eşini minibüs ile ezdi. Korkunç olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, Korgan ilçesi Merkez Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim P., uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P.'yi kullandığı minibüs ile ezdi. Ağır yaralanan kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selime P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.