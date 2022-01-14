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Bir kadın daha! Korkunç cinayet!

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar’da kan donduran bir olay yaşandı. Eşi Emsal E.'yi (52) bıçaklayarak öldüren Bayram E. (50) ardından aynı bıçakla kendini bıçaklayıp kafasını duvara vurarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından katil zanlısı koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı

14.01.2022 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bir kadın daha! Korkunç cinayet!
Bir kadın daha! Korkunç cinayet!
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İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi İncili Mahallesi 4015 Sokak'ta edinilen bilgilere göre, Bayram E., (50) gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü eşi Emsal E., (52) isimli tartıştı.

BIÇAKLADIKTAN SONDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram E., eşini bıçaklayıp, ardından sert bir cisimle kafasına vurdu. Katil zanlısı koca eşini bıçakladıktan sonra damadını telefonla arayarak helallik istedikten sonra aynı bıçakla kendisini bıçaklayıp, kafasını defalarca duvara vurdu.

KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga seslerini duyan ailenin komşuları ise durumu polis ve 112 Acil servise ihbar ederek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı karı koca çifti ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

BIÇAKLANAN KADIN CAN VERDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Emsal E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KOCASININ DURUMU AĞIR

Koca Bayram E., ise Afyonkarahisar’da bir başka hastaneye sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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