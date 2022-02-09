Binlerce kişi hastaneye başvurdu! O kentte korkutan gelişme!

İHA

Son dakika haberler... Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne son günlerde binlerce kişinin ishal ve kusma şikâyetiyle acil başvuru yapmasının ardından uzun kuyruklar oluştu. Bu şikâyetlerin giderek artmasının ardından inceleme yapmak üzere Sağlık Bakanlığı 3 kişiden oluşan bir uzman ekip kentte geldi.

"PERSONEL SAYIMIZI ARTIRDIK"

İHA'daki son dakika haberine göre açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Salgınla ilgili detaylı araştırmalarımız devam ediyor. Evet, bir yoğunluk var. İshal, kusma şikâyetiyle vatandaşlarımız başvuruyor. Biz bunun önlemini aldık. Personel sayımızı arttırdık. Yeni gözlem alanları oluşturduk.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı.

"SUDA BİR KİRLİLİK TESPİT EDİLEMEDİ"

Geçen hafta yaptığımız tetkiklerde içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi ancak olmayacağı anlamına gelmiyor. Gün itibariyle tekrar numunelerimizi aldık. Laboratuvarımız şu anda çalışıyor. Bugün sonuçlar çıkacak ayrıca 200 litreye kadar su numunesi alıp merkez laboratuvarımıza, Ankara'ya gönderdik.

"3 KİŞİLİK ÖZEL EKİPLE ÇALIŞACAĞIZ"

Burada farklı testlerde çalışılıyor. Acaba başka bir kirlilik başka bir sıkıntı var mı diye. Ayrıca bugün itibariyle 3 kişiden oluşan bir uzman ekip bakanlığımız tarafından ilimize görevlendirildi. Şu anda yoldalar. Onlar da gelecek. Detaylı çalışma yapacağız vakalar üzerinden olsun, tekrar su numuneleri alacağız. Sonuca ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

"BULANTI, KUSMA VE İSHAL İLE SEYREDİYOR"

Damkacı, açıklamasının devamında, "Şu ana kadar hiçbir hastamız yatmadı. Çok hafif seyirde, bir gün belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık. Altında ne çıkacak bilemiyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. Çünkü bu tahlil sonuçları hemen çıkacak sonuçlar olmuyor. Bunlardan biz dışkı kültürüne de bakıyoruz. Tekrar tekrar su numunelerini de aldık. Onları da gönderdik.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Birkaç gün içinde net bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Ama arada yine vatandaşlarımıza şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum; bunun altından viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da olabilir. Her zaman bahsettiğimiz gibi korona virüsle de alakalı söylemiştik bunu.

"TEMİZLİK VE HİJYENE DİKKAT EDELİM"

Temizlik ve hijyen kurallarını özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok hastalık hijyene dikkat etmemekten ortaya çıkıyor. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle arz ediyorum" dedi.