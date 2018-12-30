30 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Başkan Erdoğan, konuşmasında, ''Her kademede çeşitli dönemlerde bayrak değişimleri yaşandı. AK Parti'yi AK Parti yapan değerlerimiz hep dimdik ayakta kaldı. Son 16 yıllık dönemeden hep beraber geldik. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik sözümüzde durduk. Teröristleri inlerinde bastık, imha ettik imha ediyoruz.'' dedi.
"Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var."
''Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı. Yolsuzluk, yasaklar, yokluk bizim dönemimizde olmadı. Benden önceki CHP'li belediye başkanı Nurettin Sözen, Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili değerlendirme yaptı, çok üzüldüm. CHP çiledir, ama biz bu çileyi çektirmedik, susuzluğu, hava kirliliğini yaşatmadık.''
Partimizdeki metal yorgunluğuna karşı önlemlerizi aldık. Siyaseti ve siyasetçi, elitçilerin elinden kurtarmak için çok çalıştık, çok emek sarfettik. Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz. Yerel seçimler sadece belediye başkan seçimi değildir. Büyükşehirlerde belediye meclis üyeleri de var, burada da sık eleyip dokuyacağız.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
''İSTANBUL'UN GÖREN GÖZÜ, İŞİTEN KULAĞI OLACAĞIZ''
- Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Evimizden çok sahada, işimizin başında vaktimizi geçirdik.
- Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik.
''Ben niye olmadı diyen arkadaşlara sesleniyorum, çünkü sen başka yerde daha iyi işler yapacaksın, AK Parti kadrolarını asla yolda bırakmayan bir partidir.
- İşimiz kolay değil ama zor da değil.
- Önümüzdeki 3 ay bize durmak yorulmak yok.
- İstanbul'un gören gözü, işiten kulağı olacağız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!