Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başkan Erdoğan, konuşmasında, ''Her kademede çeşitli dönemlerde bayrak değişimleri yaşandı. AK Parti'yi AK Parti yapan değerlerimiz hep dimdik ayakta kaldı. Son 16 yıllık dönemeden hep beraber geldik. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik sözümüzde durduk. Teröristleri inlerinde bastık, imha ettik imha ediyoruz.'' dedi.

"Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var."

''Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı. Yolsuzluk, yasaklar, yokluk bizim dönemimizde olmadı. Benden önceki CHP'li belediye başkanı Nurettin Sözen, Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili değerlendirme yaptı, çok üzüldüm. CHP çiledir, ama biz bu çileyi çektirmedik, susuzluğu, hava kirliliğini yaşatmadık.''

Partimizdeki metal yorgunluğuna karşı önlemlerizi aldık. Siyaseti ve siyasetçi, elitçilerin elinden kurtarmak için çok çalıştık, çok emek sarfettik. Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz. Yerel seçimler sadece belediye başkan seçimi değildir. Büyükşehirlerde belediye meclis üyeleri de var, burada da sık eleyip dokuyacağız.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

''İSTANBUL'UN GÖREN GÖZÜ, İŞİTEN KULAĞI OLACAĞIZ''

- Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Evimizden çok sahada, işimizin başında vaktimizi geçirdik.

- Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik.

''Ben niye olmadı diyen arkadaşlara sesleniyorum, çünkü sen başka yerde daha iyi işler yapacaksın, AK Parti kadrolarını asla yolda bırakmayan bir partidir.

- İşimiz kolay değil ama zor da değil.

- Önümüzdeki 3 ay bize durmak yorulmak yok.

- İstanbul'un gören gözü, işiten kulağı olacağız.