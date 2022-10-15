Kansere değil, mantara yenildi

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Bir süredir kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'dan (59) acı haber geldi. Kalkavan, yeni yaşına girmesine 18 gün kala yaşamını yitirdi. MANTARA YENİLDİ Ünlü oyuncunun uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi.

"CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ" Buğra Bahadırlı, cenaze törenine ilişkin olarak, "Henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz" ifadelerini kullandı. "KANSERİ YENECEĞİM" DEMİŞTİ Billur Kalkavan'ın vefatı sevenlerini yasa boğarken, ünlü oyuncunun geçtiğimiz mayıs ayında Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajdaki, "Kanseri yeneceğim" cümlesi akıllara geldi.

AKCİĞERİNDEKİ KÜTLENİN KANSER HÜCRESİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞTİ Billur Kalkavan, ocak ayında yakalandığı koronavirüsü ayakta atlatmıştı. Nisan ayında bir gün nefes alırken canı acıyınca üşüttüğünü sansa da rahatsızlığı geçmeyince koronavirüsün ciğerlerinde hasar bıraktığını düşünerek, kontrole gitmişti.

Doktoru, ciğerlerinin röntgenini çektikten sonra sol akciğerinde görülen kütle nedeniyle tomografiye girmesini istemişti. Tomografi sonuçları ortaya çıkınca sol akciğerindeki kütlesinin kanser hücresi olduğu ve vücuda yayıldığını öğrenmişti. Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandığını öğrenince başlarda gözyaşlarına boğulsa da kısa bir süre sonra kendini toplayarak hastalığıyla savaşmaya başlamıştı. Kalkavan, tedavi sürecini, hayata bakış açısını, iyileştikten sonra neler yapmak istediğini geçtiğimiz mayıs ayında Habertürk'e açıklamıştı.

"ÇOĞU ERKEK KAÇARDI AMA BUĞRA KAÇMADI" Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadırlı ile ilgili, "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor" cümlelerinin altını çizmişti. Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin