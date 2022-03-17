Bilirkişi "Yüzde 51 intihar" deyince...

Son dakika haberler... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 20 Mart 2021 tarihinde edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
EŞİ TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Fidan'ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"YÜZDE 51 İNTİHAR OLDUĞU KANAATİNDEYİM"
Hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ö.F. ve bilirkişi katıldı.
"İNTİHARA DA CİNAYETE DE DAİR DELİLLER VAR"
Olaya ilişkin bilgi veren bilirkişi, "Olayın intihar mı cinayet mi olduğuna yüzde yüz bir kanaate varamayız ancak hem intihara hem de cinayete dair deliller vardır. Yüzde 51 ihtimalle olayın intihar olduğu kanaatindeyim" dedi.
"EŞİMİN MEZARINA GİTMEK İSTİYORUM"
Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Ö.F., "Olayın başından beri suçsuz olduğumu söylüyorum. Ben bir yıldır cezaevindeyim, çocuklarımı göremiyorum. Eşimin cenazesine gidemedim, mezarını göremedim. Ben artık eşimin mezarına gitmek istiyorum. Suçsuzum, bunu bir şekilde ispatlayacağım" diye konuştu.
SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanığa yurt dışı yasağı ve konuttan çıkış yasağı getirerek tahliyesine karar verdi. Eksik raporların gelecek celse hazır edilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.
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