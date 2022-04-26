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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu Üyeleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapıyor

26.04.2022 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA | Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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HABERTURK.COM

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapıyor.

"Maskeleri çıkaralım değil mi" diyen Erdoğan, sözü Sağlık Bakanı Koca'ya verdi. Bakan Koca şunları söyledi:

"Ülkemize 2020 Mart ayında sıçrayan Covid-19'a karşı başarılı bir savaş verdik. Mart başında açıklanan karara göre normal hayatın önündeki engeller kaldırılmıştı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. Dünyamızın 2 yılı bu salgın altında geçti. Bu süreç kısa sürede üretimden tüketime, spordan eğitime kadar her alanını etkileyen topyekun krize döndü. Hastaneden sağlık personeline, solunum cihazından aşıya kadar ciddi sıkıntılar yaşandı. Devletlerin yönetim becerileri sınandı.

Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden olmuştur. Sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımız ile Sağlık Bakanımızın koordinasyonuyla dünyaya örnek bir varoluş mücadelesi ortaya koyan bu heyeti kutluyorum.

Bu mücadelede kaybettiğimiz doklarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık erişiminde sıkıntılar yaşanırken, biz 16 bin yeni yatağı da hizmete açtık. Salgınla en etkin mücadeleyi yürütürken, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık. Her alanda olduğu gibi salgınla mücadelede yol göstericimiz bilimin ışığı, bilim insanlarımızın gayretleri olmuştur.

Sürekli güncellenerek ilgili kesimlerle paylaşılan Covid-19 salgın yönetimi mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır. Kriz dönemlerinde kamuoyunun beklentilerini karşılamak, alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlamak elbette kolay değildir. Bilimsel verilerle toplumsal beklentileri en üst düzeyde tutmaya gayret ettik. Milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzuruyla bugün bir aradayız.

Salgının başlangıcında bilinmeyen, tanınmayan bir virüsle karşı karşıya gelinmiş olmasının yarattığı belirsizlikler vardı. Çin'den gelen bilgiler dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı. Kendi verilerimizi analiz ettikçe, bilgilerimizi geliştirdik, mücadele yöntemlerimizi oluşturduk. Yerli solunum cihazından tanı kitine pek çok başarıya imza attık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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