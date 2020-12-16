Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'un teknik direktörü Slaven Bilic'in görevine son verildi. Hırvat hoca, 2019 yazında çalıştırmaya başladığı WBA ile bu sezon geride kalan 13 maçta yalnızca 7 puan toplayabildi.

52 yaşındaki teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı.