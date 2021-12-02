'Bıçak parası' alan doktor ve memura suçüstü!

DHA

Düzce'de geçirdiği iş kazası sonrası eli kesilen bir kişi, tedavisi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, Estetik ve Plastik Cerrahi biriminde tedavi gören hastaya, ameliyat olması gerektiği söylendi. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. A.G. ve sağlık memuru İ.Ü. hastadan 'bıçak parası' olarak 20 bin TL talep etti.

ADLİ KONTROL KARARI

Hasta ve yakınları durumu polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

Doktor ve sağlık memuru paranın 5 bin TL'lik bölümünü aldıkları sırada suçüstü yakalandı. Seri numaraları alınmış paraları alan doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı. Doktor ve sağlık memuru emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan doktor ve sağlık memuru, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

HAKKINDA İKİ SORUŞTURMA VAR

BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, "Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikayette bulunulmuştu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.