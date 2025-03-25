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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda dumanlar yükselmişti... Kibriti atmış binayı yakmış!

        İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yükselen alevlerin nedeni belli oldu. Yolda yürüyen kişinin sigarasını yaktıktan sonra söndürmeden attığı kibritin, yol kenarındaki çöp ve süngerleri tutuşturarak 4 katlı binada yangın çıkmasına sebep olduğu öğrenildi. Binanın çatısına ulaşan alevler kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:03 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:20
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        Beyoğlu'nda dumanlar yükselmişti... Yangında sır perdesi aralandı!
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        İstanbul'da, bu sabah Beyoğlu'ndaki Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'taki 4 katlı binanın önünde saat 08.30 sıralarında alevler yükseldi.

        KİBRİTİ SÜNGERLERİN ÜZERİNE ATTI

        DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen bir kişi sigarasını yaktıktan sonra kibritini yol kenarındaki çöp ve süngerlerin olduğu alana attı.

        ALEVLER YAN CEPHEDEKİ İZOLASYONU TUTUŞTURDU

        Sönmeyen kibritin tutuşturduğu atıklarda büyüyen alevler, binanın yan cephesindeki izolasyon malzemesine sıçradı. Alevleri fark edenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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        YANGIN BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI

        Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına ulaşan alevleri su ve köpük sıkarak söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

        Yangının çıkış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yoldan yürüyen bir kişinin sigarasını yaktıktan sonra attığı kibritin yol kenarında bulunan çöp ve süngerleri tutuşturduğu görülüyor.

        Kısa sürede büyüyen alevlerin binaya sıçradığı anlarda görüntülerde yer alıyor.

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        #Beyoğlu yangın
        #Son dakika haberler
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