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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Beylikdüzü'nde dumanlar yükseldi! | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde dumanlar yükseldi!

        İstanbul Beylikdüzü'nde fabrika ve tadilat halindeki bina arasında yer alan boş arazide bulunan plastik malzemeler alev aldı. Yükselen dumanların birçok noktadan görüldüğü yangına kısa süre sonra söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:56
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        Beylikdüzü'nde dumanlar yükseldi!
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        Beylikdüzü'nde fabrika ve tadilat halindeki bina arasında yer alan boş arazide bulunan plastik malzemelerden çıkan yangın panik yarattı. Fabrika ve tadilat yapılan binanın dış cephesine sıçrayan yangın, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadan söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre yangın, bugün saat 13.40 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çıktı. Fabrika ve tadilat halindeki bina arasında yer alan boş arazide bulunan plastik malzemelerden çıkan yangın panik yarattı.

        Yangın kısa sürede büyürken gökyüzünü kaplayan dumanlar çevre ilçelerden görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Fabrikanın ve tadilat halindeki binanın dış cephesine sıçrayan yangın, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Korkutan yangın, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadan söndürüldü.

        "UCUZ YIRTTIK"

        Dumanları görerek desteğe gelen karşıdaki fabrikanın çalışanı Ferhat Türgen, “Boş arsada nedeni bilinmeye bir şekilde yangın çıktı. İnsanlar buraya çöp atıyor, ne bulursa atıyor. Ucuz yırttık, itfaiyemiz sağ olsun çok çabuk müdahale ettiler. Lastikler var, plastik atıklar var onlar yandı, fabrikanın duvarlarındaki sandviç paneller de yanmış.” ifadelerine yer verdi.

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