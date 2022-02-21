Beyaz Saray'da kritik zirve!

ABD Başkanı Joe Biden ulusal güvenlik ekibiyle Rusya ve Ukrayna hakkında görüşme gerçekleştiriyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıklamasının ardından kritik saatler yaşanan Ukrayna kriziyle ilgili ABD basınında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali saatler içinde başlayabilir" haberleri yer alıyor.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, CNN'e verdiği demeçte Rus tanklarının Ukrayna'nın başkenti Kiev'e "büyük olasılıkla" girebileceğini söyleyerek, Kiev'i Rusların alabileceklerini dile getirdi.

ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki iki bölgeyi tanımasının 'içler acısı' olacağını ve 'kınanması' gerektiğini belirtirken, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların listesini hazırladığını iddia etti.

İngiltere ise 'Rusya'nın işgalinin çoktan başladığını' iddia ediyor.