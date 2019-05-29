Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisiyle transfer edildiğini resmen açıkladı!

Kara Kartal, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Sırp futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kontrat gereği gerçekleştiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Ljajic'in bonservisi için Torino'ya 2021 tarihine kadar 6,5 milyon Euro ödeyecek!

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.