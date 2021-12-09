Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Kara Kartal'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında Sergen Yalçın göreve devam etmeme kararı aldı. Yalçın, bugün yapılan antrenmana katılmazken, takımı yardımcı antrenör Murat Şahin çalıştırdı.
DAHA ÖNCE İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ
27 Kasım'da ligde Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olarak çok ağır bir yenilgi alan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın maçın ardından istifa sinyali verse de ertesi gün başkan Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmenin ardından devam kararı almıştı. Sonrasında oynanan Kasımpaşa maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve berabere kalan Beşiktaş'ta sergilenen performans yine kimseyi tatmin etmezken Dortmund hezimeti bardağı yeniden taşırdı ve ayrılık kaçınılmaz oldu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Sergen Yalçın'ın kazandırdığı iki kupa hatırlatılırken tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür edildi. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
"29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın ‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz"
NEVZAT DEMİR'DEN AYRILDI
Beşiktaş Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.
Yalçın, siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanının ardından aracıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden çıktı. Yalçın, aracının içinden basın mensuplarına selam verdi ve açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR GELENE KADAR ÖNDER KARAVELİ
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında takımın başına geçici olarak Önder Karaveli geçecek. 12 Aralık'ta Kayserispor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda Asbaşkan Kocadağ takımın başında Önder Karaveli'inn olacağını duyurdu. Kocadağ "İçeride profesyonellerimiz var. Büyük ihtimal Kayseri maçına Önder Hoca çıkacak" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA HÜSRAN YAŞADI, LİGDE ZİRVEYE UZAK KALDI
Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, ligde 15 haftada sadece 21 puan toplayabilmişti. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele eden siyah-beyazlılar Ajax, Sporting ve Borussia Dortmund'la oynadığı maçların tamamından yenilgiyle ayrılarak Avrupa defterini puansız kapamıştı.
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