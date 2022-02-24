Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo ile temas halinde olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin de bir dönem gündemine gelen Portekizli hoca ile yapılan görüşmelerde belli bir aşamaya gelindiği bildirilirken son durumun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran Nuno, kariyerinde Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolves takımlarında görev aldı.