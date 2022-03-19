Beşiktaş'ta Anderson Talsica konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldızın Al Nassr'dan ayrılmak için menajerine tam yetki verdiği konuşulurken Beşiktaş yönetimi de gelişmeleri yakından takip ediyor.

ALEX VE PJANIC AYRILINCA...

Beklentilerin altında kalmasına rağmen hem ülkesinden hem de Arap yarımadası ve Uzak Doğu'dan talipleri olan Alex Teixeira ile yolları ayırmayı isteyen siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Pjanic de yeni sezonda olmayacak. Beşiktaşlı kurmaylar, oluşacak bütçeyle bonservisini eline alması halinde Talisca'ya teklifte bulunmayı planlıyor.

ÇEBİ'DEN AÇIK KAPI!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca konusunda geçtiğimiz günlerde "Eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var" ifadelerini kullanmıştı.