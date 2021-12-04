Beşiktaş'ta Kevin Nkoudou'nun durumu netleşti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır.

Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Fransız futbolcunun sahalardan 2.5 ay uzak kalacağı belirtildi.